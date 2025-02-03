Zum Inhalt springenBarrierefrei
Über Geld spricht man doch!

Mirja du Mont, Daniele Negroni, Cosimo Citiolo und Maren Gilzer

SAT.1 Staffel 4 Folge 4 vom 03.02.2025
Mirja du Mont, Daniele Negroni, Cosimo Citiolo und Maren Gilzer

Folge 4: Mirja du Mont, Daniele Negroni, Cosimo Citiolo und Maren Gilzer

90 Min. Folge vom 03.02.2025 Ab 12

Playmate und Schauspielerin Mirja du Mont gewährt einen Einblick in ihre Hamburger Penthouse-Wohnung. DSDS-Vize Daniele Negroni investiert sein Geld gerne in die Premium-Behandlung seiner Hündin und startet eine neue Berufsausbildung fernab der Bühne, während Cosimo Citiolo vom Rampenlicht gar nicht genug bekommen kann und mit Geld nur so um sich schmeißt. Im ländlichen Schwebda begibt sich Maren Gilzer indes auf die Suche nach einem neuen Domizil.

