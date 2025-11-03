UNCOVERED. Gekaufte Liebe - die geheime Welt der Host Clubs in TokioJetzt kostenlos streamen
Folge vom 03.11.2025: UNCOVERED. Gekaufte Liebe - die geheime Welt der Host Clubs in Tokio
58 Min. Ab 12
Hier kümmern sich Männer aufopferungsvoll um Frauen. Hier verbringen Frauen ihre beste Zeit. Hier sind sie die Prinzessinnen. Hier dreht sich alles nur um sie. Das ist das Prinzip von Host Clubs in Japan. Aber stimmt das wirklich? Oder sind Host Clubs vielmehr die perfekte Illusion? In "UNCOVERED. Gekaufte Liebe - die geheime Welt der Host Clubs in Tokio" begibt sich Thilo Mischke in ein System aus teuren Träumen, trügerischer Liebe und kompletter Aufopferung.