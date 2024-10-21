UNCOVERED. Bye, bye Bullerbü - Wie in Schweden die Bandengewalt eskaliert.Jetzt kostenlos streamen
Uncovered
Folge vom 21.10.2024: UNCOVERED. Bye, bye Bullerbü - Wie in Schweden die Bandengewalt eskaliert.
54 Min.Folge vom 21.10.2024Ab 12
Wer an Schweden denkt, denkt an Köttbullar, Astrid Lindgren und rot gestrichene Häuser an einsamen Seen. Nicht an Schießereien, Explosionen, hunderte Verletzte und Tote - Ergebnis einer brutalen Gewaltwelle im Bandenmilieu. Auch nicht daran, dass Schweden beim Anstieg der Schusswaffenmorde einer der Spitzenreiter in Europa ist und kriminelle Netzwerke mit extremer Gewalt um Einfluss und den lukrativen Drogenmarkt kämpfen.