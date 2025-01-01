Unter den heiligen TempelnJetzt kostenlos streamen
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 3: Unter den heiligen Tempeln
41 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
Einige der bedeutsamsten heiligen Stätten der Welt stehen auf ebenso heiligem Boden, der bereits von unseren Vorfahren für spirituelle Zwecke genutzt wurde. Geht von diesen Orten eine gewisse Macht aus - und lässt sie sich mit außerirdischen Einflüssen erklären?
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick