Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 7: Alien Air Force
41 Min.Ab 12
Die US-Marine veröffentlicht seit 2017 Foto- und Videomaterial von unidentifizierbaren Flugobjekten. Anhänger der Prä-Astronautik erkennen in den Aufnahmen altbekannte Muster aus vergangenen Jahrhunderten. Fliegende Pyramiden, glockenförmige Maschinen, zylindrische Objekte - besuchen uns Außerirdische bereits seit Jahrtausenden?
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick