Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Die Geheimnisse der Bundeslade

Kabel Eins Doku Staffel 14 Folge 5
Die Geheimnisse der Bundeslade

Die Geheimnisse der BundesladeJetzt kostenlos streamen

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 5: Die Geheimnisse der Bundeslade

41 Min. Ab 12

Die Bundeslade ist ein religiöses Relikt der Israeliten, das nach Anweisung Gottes gebaut worden und die Steintafel mit den Zehn Geboten enthalten soll. Im Laufe der Geschichte rückte sie immer wieder in den Mittelpunkt, da ihr besondere Kräfte zugeschrieben werden. Ist die heilige Truhe womöglich ein von außerirdischer Intelligenz entwickeltes technologisches Gerät?

