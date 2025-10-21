Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 8vom 21.10.2025
43 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 12

Jahrhunderte alte Herrscherfamilien und legendäre Anführer beriefen sich nicht selten auf ihr vermeintlich göttliches Recht, zu regieren. Vielen alten Machthabern wird überwältigende Kraft, Weisheit und Begabung zugesprochen und teilweise galten sie sogar selbst als Götter mit dem "Herrscher-Gen". Ist dieses Gen möglicherweise gar kein Produkt der Evolution, sondern das Ergebnis von Eingriffen außeririscher Besucher?

Kabel Eins Doku
