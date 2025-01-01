Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 3: Die Nasca-Linien
43 Min.Ab 12
Die peruanische Wüste ist übersät mit seltsamen Linien, die nicht nur geometrische Muster, sondern auch Tiere und extraterrestrische Gestalten zeigen. Woher stammen diese Nasca-Linien und vor allem, wie konnten sie vor tausenden von Jahren erstellt werden? Prä-Astronautiker vermuten eine Verbindung zu außerirdischen Mächten ...
