Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 9: Außerirdische Medizin
43 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 12
Antike Wandzeichnungen und Funde von Skelettüberresten sprechen eine eindeutige Sprache: Die Menschen von damals hatten erstaunliche Kenntnisse im Bereich der Medizin, Chirurgie und Holistik. Woher stammt dieses Wissen? Ist es möglich, dass es von außerirdischen Intelligenzen auf die Erde gebracht wurde und wir noch heute davon profitieren?
