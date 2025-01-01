Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Zeichen der Vergangenheit

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 2
Zeichen der Vergangenheit

Folge 2: Zeichen der Vergangenheit

41 Min.Ab 12

Es gibt sie überall, die riesigen durch Menschenhand entstandenen Höhlen, unerklärlichen Strukturen und Unterwasser-Fundstücke, die Forscher jedes Mal aufs Neue vor ein Rätsel stellen. Handelt es sich bei den Bewohnern hochentwickelter Zivilisation, die vor tausenden von Jahren die Erde bevölkerten, um Menschen oder um außerirdische Wesen?

