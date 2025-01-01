Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 9
Folge 9: Krieg der Aliens

41 Min.Ab 12

Im März des Jahres 2002 wurde Gary McKinnon verhaftet, nachdem er etliche Computer der NASA und des Pentagons gehackt hatte. Der Angeklagte berichtet, Beweise für die Existenz einer geheimen amerikanischen Weltraumflotte gefunden zu haben, die aus "außerirdischen Offizieren" bestehen soll. Was steckt hinter seinen Aussagen?

Kabel Eins Doku
