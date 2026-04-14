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Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?

Alter Charme oder moderner Chic

sixxStaffel 6Folge 3vom 14.04.2026
Alter Charme oder moderner Chic

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Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?

Folge 3: Alter Charme oder moderner Chic

49 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 6

Ben und Linda leben seit zehn Jahren in Sydneys Inner West und lieben die Lage. Doch ihr viktorianisches Reihenhaus ist ihnen zu eng geworden: Die Küche ist veraltet, das Badezimmer ist winzig und die Räume sind schlecht aufgeteilt. Linda möchte ein modernes Zuhause mit mehr Platz, während Ben emotional an das Viertel gebunden ist. Neale plant eine clevere Umgestaltung, während Andrew dem Paar luxuriöse Alternativen in der Umgebung zeigt, die mehr Raum bieten.

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