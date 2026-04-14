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Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?

Drei Generationen unter zwei Dächern

sixxStaffel 6Folge 4vom 14.04.2026
Drei Generationen unter zwei Dächern

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Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?

Folge 4: Drei Generationen unter zwei Dächern

52 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 6

Katie, Will, ihre beiden Kinder und Katies Mutter wohnen in einem Familienhaus in Byron Bay, das seit Generationen im Besitz ist. Katie liebt das Zuhause ihrer Kindheit und möchte bleiben, während Will mehr Platz für die wachsende Familie möchte. Das Haus ist zu klein, und für drei Generationen unter einem Dach fehlt es an Raum. Neale möchte das Haus umbauen und mehr Platz für die Familie schaffen. Andrew hingegen zeigt ihnen geräumige Alternativen rund um Byron Bay.

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