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Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?

Träume von der Hobby-Farm

sixxStaffel 6Folge 5vom 21.04.2026
Träume von der Hobby-Farm

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Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?

Folge 5: Träume von der Hobby-Farm

46 Min.Folge vom 21.04.2026Ab 6

Rob und Jess leben mit ihren Kindern in Research, einer ländlichen Gegend nahe Melbourne. Rob liebt das Haus und die Lage, doch Jess ist frustriert: Die Räume sind unpraktisch angeordnet, die Küche ist zu klein und der Grundriss ist ebenfalls chaotisch. Neale plant eine umfassende Renovierung mit offener Küche und einer besseren Raumaufteilung. Andrew zeigt dem Paar alternative Immobilien mit mehr nutzbarem Land, darunter eine Farm mit Alpakas.

Weitere Folgen in Staffel 6

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