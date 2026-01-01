Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alberts Wille (1)

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 1
47 Min.Ab 6

Charles Ingalls ist inzwischen leitender Angestellter einer renommierten Firma geworden. Nun beabsichtigt er, Albert für das Medizinstudium einzuschreiben. Albert, der seit einiger Zeit an einem merkwürdigen Nasenbluten leidet, hat bei einem Besuch in Walnut Grove einen Ohnmachtsanfall. Dr. Baker empfiehlt eine genaue Diagnose durch einen Spezialisten. Die Untersuchung ergibt ein schreckliches Ergebnis ...

SAT.1 GOLD
