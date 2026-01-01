Unsere kleine Farm
Folge 5: Wo ist Rose? (2)
50 Min.Ab 6
Als Almanzo und Laura Wilder in einem Geschäft in Mancato Weihnachtsgeschenke aussuchten, wird ihre Tochter Rose aus dem Kinderwagen entführt. Während der zermürbenden Suche nach der Kleinen schließt sich der Waisenjunge Sam den Wilders an. Zur großen Erleichterung der verzweifelten Eltern wird die kleine Rose gefunden: Elsa Norris, deren Kind bei der Geburt gestorben ist, hatte das Mädchen mitgenommen und ihrem Mann gegenüber als das eigene Kind ausgegeben ...
