Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere kleine Farm

Alberts Wille (2)

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 2
Alberts Wille (2)

Alberts Wille (2)Jetzt kostenlos streamen

Unsere kleine Farm

Folge 2: Alberts Wille (2)

47 Min.Ab 6

Ein neuer Schock für Charles Ingalls: Die Untersuchung von Alberts merkwürdigem Nasenbluten durch einen angesehenen Spezialisten brachte ein schreckliches Ergebnis: Albert ist unheilbar krank, seine Tage sind gezählt. Das Wissen um seinen Zustand veranlasst Albert, nach Walnut Grove zurückzukehren. Dort hatte er die glücklichsten Tage seiner Kindheit verlebt, dort will er auch die letzte Zeit, die ihm noch bleibt, zubringen ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Unsere kleine Farm
SAT.1 GOLD
Unsere kleine Farm

Unsere kleine Farm

Alle 10 Staffeln und Folgen