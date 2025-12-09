Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 21vom 09.12.2025
Ein tragischer Unglücksfall erschüttert Familie Ingalls: James Ingalls wollte auf der Bank in der Stadt Geschäfte erledigen. Er betrat die Bank, nicht ahnend, dass diese gerade überfallen wurde. James wird versehentlich angeschossen. Nun liegt der Junge im Sterben. Charles Ingalls und sein Freund Mr. Edwards machen sich auf die Suche nach der Verbrecherbande. Sie sollen für den Überfall und die Schießerei büßen. Währenddessen bangen alle um James' junges Leben.

