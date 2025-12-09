Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 22
Folge 22: Warten auf ein Wunder (2)

44 Min.Ab 6

Verbrecher haben den kleinen James schwer verletzt. Charles Ingalls und Mr. Edwards bringen die Gangster zur Strecke. Dann erfährt Charles die traurige Nachricht: James wird bald sterben. Charles macht eine tiefe religiöse Bekehrung durch. Er hört auf zu arbeiten und betet um ein Wunder. Die besorgte Familie lässt einen Psychiater kommen. Ihre Besorgnis wächst, als Charles den bewusstlosen Sohn einpackt - und mit ihm wochenlang in den Wäldern verschwindet.

