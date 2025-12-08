Ein Hilferuf aus der FerneJetzt kostenlos streamen
Unsere kleine Farm
Folge 20: Ein Hilferuf aus der Ferne
47 Min.Folge vom 08.12.2025Ab 6
Caroline erhält einen Brief von ihrer alten Freundin Louisa. Louisa, die in einem Goldgräberlager lebt, sendet ihr einen verzweifelten Hilfeschrei: In dem Lager herrscht eine tödliche Epidemie. Dr. Baker und Caroline machen sich sofort auf den Weg. Beide sind geschockt über die primitiven Zustände im Lager. Louisas Krankheit bedroht das Leben ihres ungeborenen Kindes, doch Caroline und Dr. Baker versuchen, die Epidemie einzudämmen. Eine schwierige Entscheidung ist zu treffen.
