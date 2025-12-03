Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere kleine Farm

Lauras Obstgarten

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 13
Lauras Obstgarten

Lauras ObstgartenJetzt kostenlos streamen

Unsere kleine Farm

Folge 13: Lauras Obstgarten

47 Min.Ab 6

Lauras neuer Obstgarten wird von der anhaltenden Dürreperiode stark in Mitleidenschaft gezogen. Verbissen kämpft sie um den Garten - und gefährdet dabei durch die schwere Arbeit die Gesundheit und das Leben ihres ungeborenen Kindes. Erschwerend kommt hinzu, dass ihr Vater Charles und ihr Mann Almanzo geschäftlich unterwegs sind und sie nicht unterstützen können. Laura, die sich nach besten Kräften bemüht, die Farm allein zu führen, muss eine wichtige Erfahrung machen.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Unsere kleine Farm
SAT.1 GOLD
Unsere kleine Farm

Unsere kleine Farm

Alle 3 Staffeln und Folgen