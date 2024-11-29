Eine Hochzeit und ein BegräbnisJetzt ohne Werbung streamen
Velvet
Folge 22: Eine Hochzeit und ein Begräbnis
46 Min.Folge vom 29.11.2024Ab 12
Ritas und Pedros Hochzeit steht bevor, doch der Weg zum Altar ist voller Hindernisse. Eine nächtliche Autofahrt wird zur Zerreißprobe für Freundschaften und Liebesbeziehungen. In Madrid ringt Alberto mit persönlichen Verlusten und beruflichen Herausforderungen. Ana steht vor einer schwierigen Entscheidung, während Luisa zwischen Karrierechancen und Gefühlen hin- und hergerissen ist.
Alle Staffeln im Überblick
Velvet
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze, Tragikomödie
Produktion:ES, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Beta Film GmbH
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