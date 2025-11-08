Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verborgen in der Finsternis: Geheimnisse der Vergangenheit

Piratengold, Flüche und Feensärge

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 08.11.2025
Piratengold, Flüche und Feensärge

Verborgen in der Finsternis: Geheimnisse der Vergangenheit

Folge 1: Piratengold, Flüche und Feensärge

41 Min.Folge vom 08.11.2025Ab 12

Bei Ausgrabungen am Rostocker Rathaus entdecken Archäologen eine mittelalterliche Fluchtafel. Sie stammt aus einer Schenke, der Fluch war in der Kellerlatrine versteckt. Gegen wen richtete er sich? Am Cape Cod in Massachusetts stoßen Forscher bei der Suche nach einem Geisterschiff auf das Wrack eines legendären Piratenkapitäns.

Verborgen in der Finsternis: Geheimnisse der Vergangenheit
Verborgen in der Finsternis: Geheimnisse der Vergangenheit

Verborgen in der Finsternis: Geheimnisse der Vergangenheit

