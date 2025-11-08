Piratengold, Flüche und FeensärgeJetzt kostenlos streamen
Verborgen in der Finsternis: Geheimnisse der Vergangenheit
Folge 1: Piratengold, Flüche und Feensärge
41 Min.Ab 12
Bei Ausgrabungen am Rostocker Rathaus entdecken Archäologen eine mittelalterliche Fluchtafel. Sie stammt aus einer Schenke, der Fluch war in der Kellerlatrine versteckt. Gegen wen richtete er sich? Am Cape Cod in Massachusetts stoßen Forscher bei der Suche nach einem Geisterschiff auf das Wrack eines legendären Piratenkapitäns.
