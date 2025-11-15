Unheilbringende Flüche und AberglaubenJetzt kostenlos streamen
Verborgen in der Finsternis: Geheimnisse der Vergangenheit
Folge 4: Unheilbringende Flüche und Aberglauben
41 Min.
In einem Tal in Peru werden 78 mumifizierte Leichname entdeckt. 15 von ihnen fehlt der Kopf. Auf der Athener Agora taucht ein antikes Kochgefäß mit geheimnisvoller Inschrift auf. Und: In der Sistan-Region Irans wird das Skelett einer Frau entdeckt, die die vielleicht erste bekannte Augenprothese trägt.
