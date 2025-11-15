Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verborgen in der Finsternis: Geheimnisse der Vergangenheit

Unheilbringende Flüche und Aberglauben

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 4vom 15.11.2025
Unheilbringende Flüche und Aberglauben

Unheilbringende Flüche und AberglaubenJetzt kostenlos streamen

Verborgen in der Finsternis: Geheimnisse der Vergangenheit

Folge 4: Unheilbringende Flüche und Aberglauben

41 Min.Folge vom 15.11.2025Ab 12

In einem Tal in Peru werden 78 mumifizierte Leichname entdeckt. 15 von ihnen fehlt der Kopf. Auf der Athener Agora taucht ein antikes Kochgefäß mit geheimnisvoller Inschrift auf. Und: In der Sistan-Region Irans wird das Skelett einer Frau entdeckt, die die vielleicht erste bekannte Augenprothese trägt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verborgen in der Finsternis: Geheimnisse der Vergangenheit
Kabel Eins Doku
Verborgen in der Finsternis: Geheimnisse der Vergangenheit

Verborgen in der Finsternis: Geheimnisse der Vergangenheit

Alle 1 Staffeln und Folgen