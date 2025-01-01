Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 216

SAT.1 GOLD
Staffel 1
Folge 216
Episode 216

Folge 216: Episode 216

21 Min.
Ab 12

Hannah erfährt von Kim, dass Brunos Stimme für Paolo im Vorstand ein Deal war: Bruno stimmte für Paolo und Kim beförderte Hannah dafür in ihren kreativen Job zurück. Bruno entschließt sich, Paolos Machenschaften zu durchkreuzen, indem er sich einen Job in seiner Nähe verschafft. Aber dieser Schachzug ist für Hannah ein Beweis, dass Bruno die Fronten gewechselt hat.

