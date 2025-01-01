Verliebt in Berlin II
Folge 15: Episode 15
22 Min.Ab 12
Bruno will alles über die Machtverhältnisse in der Firma wissen und hat sich entschieden, in Lisas Fußstapfen zu treten - aber einen Plan, wie er das anstellen soll, hat er nicht. Er ertappt Nora und Paolo erneut in einem verdächtigen Gespräch und glaubt, dass sie beide auf Sophies Seite sind und Schlimmes mit Kerima vorhaben. Nora denkt währenddessen das Gleiche über Bruno.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick