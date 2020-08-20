Verliebt in Berlin II
Folge 13: Episode 13
22 Min.Folge vom 20.08.2020Ab 12
Bruno ist über Noras kleinen Zusammenbruch sehr verwundert. Es gelingt ihm dennoch, sie zu trösten. Überdies verspricht er ihr, den exklusiven Schuh zu reparieren, wenn sie mit ihm noch etwas trinken geht. Bruno und Nora wollen ihr Kriegsbeil begraben, doch die Annäherung fällt ihnen schwer, da beide etwas zu verbergen haben.
