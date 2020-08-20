Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 16

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 16vom 20.08.2020
Episode 16

Verliebt in Berlin II

Folge 16: Episode 16

22 Min.Folge vom 20.08.2020Ab 12

Bruno bestärkt Bernd in seinem Vorhaben, Helga reinen Wein einzuschenken. Bernd ahnt nicht, dass Helga die Wahrheit schon erfahren hat - und zutiefst verletzt ist. Als Bruno dazustößt, in Vorfreude auf künftige Familienzusammengehörigkeit, erkennt er, dass durch seine Existenz Bernds Welt in Trümmern liegt ... Timo glaubt nach Giuliettas Eröffnung, es habe keinen Sinn, um ihr Herz zu kämpfen.

