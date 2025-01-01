Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 1

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 1
Episode 1

Verliebt in Berlin II

Folge 1: Episode 1

25 Min. Ab 12

Bruno Lehmann ist auf seiner Flucht aus Kahlene in Berlin aufgeschlagen, um sich seinen Vater, den er nicht kennt, aus der Nähe anzuschauen. Er beobachtet Bernd und verfolgt ihn, um zu sehen, was er so treibt. Als sich die Gelegenheit bietet, mit ihm zusammenzuarbeiten, nutzt er die Chance, nicht wissend, was sich aus diesem Zusammentreffen ergeben wird ...

SAT.1 GOLD
