Verliebt in Berlin
Folge 103: Episode 103
22 Min.Ab 12
Nach dem verpatzten Fernsehinterview fallen die Aktienkurse weiter. Obwohl David sie in Schutz nimmt, fühlt sich Lisa schuldig an dem Kursabsturz. Sie überlegt fieberhaft, wie sie "Kerima" aus der Krise helfen kann, und bittet Jürgen um Hilfe. Als der Hinweise auf eine geplante feindliche Übernahme findet und Lisa diesem Verdacht nachgehen will, gerät sie in die Fänge der Gegner ...
