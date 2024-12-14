Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 106vom 14.12.2024
23 Min. Ab 12

Richard hat die Firma übernommen - Lisa ist entsetzt über die Niederlage. Während David und Friedrich vor Verzweiflung nicht weiterwissen, sonnt sich Richard in seiner neuen Macht. Lisa versucht, Mut und Zuversicht zu fassen und auch David mit ihrem Optimismus anzustecken. Umso bedrückter ist sie, als sie feststellt, dass David bereits aufgegeben hat - doch es kommt noch schlimmer ...

