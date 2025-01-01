Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 160

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 160
Episode 160

Episode 160Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 160: Episode 160

23 Min.Ab 12

Lisa hat ihr neues Büro bezogen und versucht, nach vorne zu schauen. Um nicht allein gegen David und Richard zu stehen, will sie Mariellas Unterstützung - doch die ist es leid, zwischen den Fronten zu agieren, und lehnt ab. Lisa zweifelt, ob es die richtige Entscheidung war, David und Richard gleichrangig die Verantwortung für "Kerima" zu übertragen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen