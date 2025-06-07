Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 205 vom 07.06.2025
23 Min. Folge vom 07.06.2025 Ab 12

Lisa erkennt, dass der Bruch mit Mariella endgültig ist. Sie bringt es aber nicht übers Herz, David davon zu berichten. Während Mariella versucht, allein mit ihrer Lage klarzukommen, geht es auf der Betriebsweihnachtsfeier hoch her. Lisa zweifelt schwer an der Moral ihrer Umgebung. Als David sie auffordert, das Leben locker zu nehmen, schießt sie übers Ziel hinaus ...

