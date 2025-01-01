Verliebt in Berlin
Folge 29: Episode 29
23 Min.Ab 12
Lisas Traurigkeit entgeht David natürlich nicht - es interessiert ihn, in wen seine tüchtige Assistentin verliebt sein könnte. Dummerweise geht dank Sabrina zu diesem Zeitpunkt das Gerücht um, Lisa habe eine Affäre mit Stoffhändler Blum. Um die Katastrophe vollends perfekt zu machen, findet David, dass eine Liaison seiner Assistentin mit dem Händler für ihn sogar von Vorteil sein könnte.
