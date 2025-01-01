Verliebt in Berlin
Folge 58: Episode 58
23 Min.Ab 12
Lisa kann Jürgen nicht mehr vertrauen - und ist sehr unglücklich über diesen Bruch. Wütend wirft sie ihm vor, sie zu hintergehen, und kündigt ihm die berufliche Zusammenarbeit. Einzig auf David scheint sich Lisa noch verlassen zu können. Als ob ihr Kummer nicht schon groß genug wäre, muss sie erkennen, dass auch ihr Chef sie hintergangen hat ... Mariella merkt, dass Sophie sie mit van der Lohe verkuppeln will - sie reagiert verärgert.
