Episode 80

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 80 vom 29.11.2023
23 Min. Folge vom 29.11.2023 Ab 12

Stolz nimmt Lisa Davids Einladung in die Villa Seidel an, wo sie jedoch mit den internen Zwistigkeiten der Familie konfrontiert wird. Da sie für die Sorgen ihres Chefs ein offenes Ohr hat, glaubt sie sich zumindest mit ihm auf einer Wellenlänge. Doch als ein großes Unglück hereinbricht, ist Lisa allein ... Nachdem der Pakt mit Viktor geschlossen wurde, startet Richard sofort eine Intrige und manipuliert erfolgreich die Presse ...

