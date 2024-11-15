Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verpfuscht - Die Beauty Docs on Tour

This Little Piggy Went to Surgery

Staffel 1Folge 2vom 15.11.2024
This Little Piggy Went to Surgery

This Little Piggy Went to SurgeryJetzt kostenlos streamen

Verpfuscht - Die Beauty Docs on Tour

Folge 2: This Little Piggy Went to Surgery

42 Min.Folge vom 15.11.2024Ab 12

Die Spezialisten reisen nach San Antonio, um Rosa zu treffen. Die Frau wurde von einem Blitz getroffen und hat starke Verbrennungen, die ihre Brüste deformiert haben. Rosa fühlt sich entstellt und hofft, dass Dr. Nassif und Dr. Dubrow ihr helfen können. In South Carolina besuchen die Ärzte Chrystal. Die Frau leidet unter einer Krankheit, bei der einer ihrer Zehen versetzt gewachsen ist. Zusätzlich zu den Schmerzen schämt sich Chrystal für ihre Füße.

