Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verpfuscht - Die Beauty Docs on Tour

Lip Service

sixxStaffel 1Folge 8vom 06.12.2024
Lip Service

Lip ServiceJetzt kostenlos streamen

Verpfuscht - Die Beauty Docs on Tour

Folge 8: Lip Service

42 Min.Folge vom 06.12.2024Ab 12

Dr. Nassif und Dr. Dubrow besuchen Starrina, die aufgrund von überschüssiger Haut ein deformiertes Gesicht hat. Die Spezialisten stellen sofort fest, dass die junge Frau in ihrer Kindheit eine falsche Diagnose erhalten hat und bisher falsch behandelt wurde. Kelsey wurde ohne Brustgewebe geboren, deshalb hat sich ihre Oberweite nie richtig entwickelt. Sie fühlt sich nicht wie eine richtige Frau und wünscht sich Brustimplantate.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verpfuscht - Die Beauty Docs on Tour
sixx
Verpfuscht - Die Beauty Docs on Tour

Verpfuscht - Die Beauty Docs on Tour

Alle 1 Staffeln und Folgen