Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verpfuscht - Die Beauty Docs on Tour

Double Trouble & A Chest Bubble

sixxStaffel 1Folge 3vom 22.11.2024
Double Trouble & A Chest Bubble

Double Trouble & A Chest BubbleJetzt kostenlos streamen

Verpfuscht - Die Beauty Docs on Tour

Folge 3: Double Trouble & A Chest Bubble

42 Min.Folge vom 22.11.2024Ab 12

Dr. Dubrow und Dr. Nassif besuchen Brandon in Iowa. Der Patient leidet unter einer Krankheit, bei der seine Brust nach innen gedrückt ist. Das Risiko eines Aortenrisses ist sehr hoch, weshalb die Spezialisten Brandon schnellstmöglich behandeln wollen. In Downey besuchen die beiden die Zwillinge Cynthia und Magali. Die Schwestern wurden mit einer Lippen-Kiefer-Gaumenspalte geboren und hatten seither etliche Operationen, doch das Ergebnis ist bisher nicht zufriedenstellend.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verpfuscht - Die Beauty Docs on Tour
sixx
Verpfuscht - Die Beauty Docs on Tour

Verpfuscht - Die Beauty Docs on Tour

Alle 1 Staffeln und Folgen