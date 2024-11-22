Double Trouble & A Chest BubbleJetzt kostenlos streamen
Verpfuscht - Die Beauty Docs on Tour
Folge 3: Double Trouble & A Chest Bubble
42 Min.Folge vom 22.11.2024Ab 12
Dr. Dubrow und Dr. Nassif besuchen Brandon in Iowa. Der Patient leidet unter einer Krankheit, bei der seine Brust nach innen gedrückt ist. Das Risiko eines Aortenrisses ist sehr hoch, weshalb die Spezialisten Brandon schnellstmöglich behandeln wollen. In Downey besuchen die beiden die Zwillinge Cynthia und Magali. Die Schwestern wurden mit einer Lippen-Kiefer-Gaumenspalte geboren und hatten seither etliche Operationen, doch das Ergebnis ist bisher nicht zufriedenstellend.
