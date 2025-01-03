Nasen-OP made in MexikoJetzt kostenlos streamen
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 10: Nasen-OP made in Mexiko
41 Min.Folge vom 03.01.2025Ab 12
Shauna möchte ihre Nase nach zwei verpfuschten OPs in Mexiko erneut korrigieren lassen. Doch der Eingriff ist riskant und die Aussicht auf Erfolg sehr gering. Wird sie sich dennoch unters Messer legen? Roy liebt es, Michael Jackson zu imitieren. Um seinem großen Idol noch ähnlicher zu sehen, will er sich die Nase operieren lassen. Gelingt es den Ärzten, ein echtes Double aus ihm zu machen?
