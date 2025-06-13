Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 7: Ich seh' doppelt
41 Min.Folge vom 13.06.2025Ab 12
Die eineiigen Zwillinge Lucy und Anna teilen alles und sind nur schwer voneinander zu unterscheiden. Einzig und allein ihre Brüste sind nicht hundertprozentig identisch. Doch das wollen die Schwestern bald ändern und bitten die Chirurgen um Hilfe. Auch Melissa möchte ihre Brüste nach einer verpfuschten Schönheitsoperation korrigieren lassen. Und Pam hat Probleme mit einem Implantat, das ihre Nase stabilisieren und ihre Atmung verbessern soll.
