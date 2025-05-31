Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 3Folge 3vom 31.05.2025
41 Min.Folge vom 31.05.2025Ab 12

R&B-Sänger Norwood Young bittet Dr. Paul Nassif um Hilfe: Der Schönheitschirurg soll eine Nasenkorrektur bei ihm vornehmen. Derweil kümmert sich Terry um eine junge Mutter, deren Brustimplantate korrigiert werden müssen. Außerdem klagt eine weitere Patientin über Schmerzen, denn ihre Ohrläppchen sind auf ein Vielfaches ausgedehnt.

sixx
