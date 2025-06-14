Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 8: Hüftgold
41 Min.Folge vom 14.06.2025Ab 12
Pixee bezeichnet sich selbst als lebende Zeichentrickfigur. Um ihrem Idealbild zu entsprechen, hat sie sich bereits zahlreichen Schönheitsoperationen unterzogen. Nun bittet sie die Chirurgen, erneut Hand anzulegen. Trevor hingegen hat mit einem Narbengeschwür an den Ohrläppchen zu kämpfen, das immer wiederkehrt. Können ihn die Ärzte endlich erlösen?
