sixxStaffel 8Folge 5vom 04.07.2025
40 Min.Folge vom 04.07.2025Ab 12

Nach drei Schwangerschaften entschied Mary, sich in Mexiko die Brüste und den Bauch straffen zu lassen. Die Operation endete in einem Desaster und nun hat die dreifache Mutter keine Brustwarzen mehr und einen entstellten Bauch. Dr. Dubrow und Dr. Nassif wollen Mary helfen, allerdings ist der Eingriff riskant. Auch Jo Anna ist durch ein verpfuschtes Facelifting in Mexiko gezeichnet und hofft, dass die Spezialisten ihre großen Narben am Hals entfernen können.

