Very Good For Hollywood
Folge 1: I wü wieder ham ...
50 Min.Ab 6
Die Wienerin Simona (44) ist eine erfolgreiche Match-Makerin in Hollywood und verkuppelt Reich und Schön. Auch privat hofft sie nun endlich auf das große Liebesglück. Hundetrainerin Iris (38, Bezirk St. Pölten) hat mit dem Abschied von ihrer 5-jährigen Tochter, die zwölf Wochen bei Papa & Sänger James Cottriall verbringt, zu kämpfen. Promi-Koch Bernhard (37, Bezirk Vöcklabruck) ist einst nur mit Rucksack und einem Koffer nach L.A. gekommen. Nun träumt er vom eigenen Restaurant.
