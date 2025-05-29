Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 1Folge 6
51 Min.Ab 6

Ein Besuch bei seinem Manager bringt Alain endlich das erhoffte Glück. Der 44-jährige Wiener wurde für eine Rolle in Marokko gebucht. Bei einem Essen mit seiner Frau wird er emotional. Und: Bei dem gebürtigen Atterseer Gastronom Bernhard ist es endlich soweit. Der Grundstein für seinen lustigen Österreicher-Stammtisch wird gelegt. Aber nicht in seinem Lokal "Lustig", denn das ist noch eine Total-Baustelle.

