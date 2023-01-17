Wer kriegt den Dog-Job?Jetzt kostenlos streamen
Very Good For Hollywood
Folge 3: Wer kriegt den Dog-Job?
51 Min.Folge vom 17.01.2023Ab 6
Für ihren Traum, wieder nach Österreich zurückzukehren, um dort Ruhe und die wahre Liebe zu finden, jobbt die Grazerin Elisabeth in verschiedenen Branchen. Nach dem Fotoshooting am Strand steht ein Networking-Event an. Wieder zurück in Hollywood ist Schauspieler Alain. Der Wiener mit persischen Wurzeln riss bereits 2011 alle Zelte in der österreichischen Hauptstadt ab, um erfolgreicher Hollywood-Schauspieler zu werden.
