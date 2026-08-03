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Villa der Versuchung

Die Villa der Exzesse: Von Luxus, Schnorrern und Sparfüchsen

SAT.1Staffel 2Folge 1vom 03.08.2026
Die Villa der Exzesse: Von Luxus, Schnorrern und Sparfüchsen

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Villa der Versuchung

Folge 1: Die Villa der Exzesse: Von Luxus, Schnorrern und Sparfüchsen

113 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12

Die Villa der Versuchung hat eben erst ihre Pforten geöffnet und einige Promis sehnen sich schon nach dem Konsum. Auch die teuren Preise sind kein Hindernis, um zu prassen und zu genießen. Als dann auch noch die Anziehbar aufmacht, schrumpft der Jackpot noch mehr. Die einen konsumieren ganz offen, die anderen schlemmen im Geheimen. Aber Vorsicht: Ein Promi muss die Villa schon wieder verlassen. Fällen die anderen eine weise Entscheidung?

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