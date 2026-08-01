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Villa der Versuchung

Alles oder nix: Die ersten Masken fallen

SAT.1Staffel 2Folge 2vom 10.08.2026
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Villa der Versuchung

Folge 2: Alles oder nix: Die ersten Masken fallen

113 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12

Nach der ersten Abrechnungszeremonie ist der Jackpot auf 185.050 Euro geschrumpft. Statt Zusammenhalt herrscht Streit: Während einige Stars weiterhin Geld ausgeben und jeder Versuchung nachgeben, profitieren andere geschickt von deren Luxus. Die nächste Versuchung sorgt für zusätzlichen Zündstoff: Gegen Geld aus der Gewinnsumme können einzelne Stars von der Kostbar ausgeschlossen werden. Wer wird gesperrt? Wer bleibt verschont?

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