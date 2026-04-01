Voltron: Legendärer Verteidiger
Folge 10: Ritter des Lichts (2)
23 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12
Während sie immer tiefer in Honervas Gedankenwelt eintauchen, sehen sich die Paladine sowohl alten als auch neuen Widersachern gegenüber und geraten in Prüfungen, die die Realität zu verzerren scheinen. Dabei erhalten sie unerwartet Unterstützung von einer Gruppe, die ihnen entscheidend dabei hilft, Honervas wahre Absichten zu enthüllen.
Weitere Folgen in Staffel 8
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